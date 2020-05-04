В Аскинском районе Башкирии заблудился молодой парень

Республиканский Госкомитет по ЧС сообщил о том, что был найден молодой человек, в возрасте 21 год, который пропал 29 апреля 2020 года в Аскинском районе.





Как сообщают представители ведомства, гражданин 1998 года рождения решил прогуляться и 29 апреля отправился из д. Старокочкильдино. Ему удалось дойти до с. Урмиязы. Сил идти обратно не осталось. Первые сообщения о поисково-спасательных операциях поступили 2 мая 2020 года.





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