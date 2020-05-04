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В Аскинском районе Башкирии заблудился молодой парень

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аскинский район
В Аскинском районе Башкирии заблудился молодой парень

Республиканский Госкомитет по ЧС сообщил о том, что был найден молодой человек, в возрасте 21 год, который пропал 29 апреля 2020 года в Аскинском районе.



Как сообщают представители ведомства, гражданин 1998 года рождения решил прогуляться и 29 апреля отправился из д. Старокочкильдино. Ему удалось дойти до с. Урмиязы. Сил идти обратно не осталось. Первые сообщения о поисково-спасательных операциях поступили 2 мая 2020 года. 

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Искали молодого человека спасатели, полицейские и местные добровольцы. 4 мая 2020 года местная жительница заметила его в противоположной стороне от того места, куда он шёл из своей деревни. Он был найден на береговой линии водоёма возле с. Кубиязы.

Медицинская помощь молодому человек оказалась не нужна.

Напомним, в Аскинском районе погибли водитель и пассажир опрокинувшись в кювет на тракторе К-700

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