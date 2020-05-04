В Аскинском районе Башкирии заблудился молодой парень
Республиканский Госкомитет по ЧС сообщил о том, что был найден молодой человек, в возрасте 21 год, который пропал 29 апреля 2020 года в Аскинском районе.
Медицинская помощь молодому человек оказалась не нужна.
Напомним, в Аскинском районе погибли водитель и пассажир опрокинувшись в кювет на тракторе К-700
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