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В Стерлитамаке сосед надругался в подъезде над 12-летней девочкой

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
В Стерлитамаке сосед надругался в подъезде над 12-летней девочкой

В Стерлитамаке 39-летний мужчина надругался над 12-летней девочкой. Как стало известно «Вестям» от источника в правоохранительных органах, преступление произошло на днях в подъезде жилого дома в Западном районе города.

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Мужчина проживал с пятиклассницей в одном подъезде, вечером он схватил соседку и надругался над ней прямо на лестничной клетке. Девочка рассказала обо всем матери, которая и обратилась в полицию.

Злоумышленника удалось оперативно задержать, обстоятельства случившегося выясняются.

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Источник: gtrk.tv

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