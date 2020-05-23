В Илишевском районе Башкирии конфликт на дороге завершился стрельбой

Илишевский район | 23 май 2020 | 12:57

Очередной конфликт водителей в Башкирии обернулся перестрелкой. Накануне два жителя села Верхнеяркеево Илишевского района пытались выяснить отношения сначала с помощью слов, затем с помощью оружия.







По словам очевидцев, около 3 часов дня проезжающий по сельской дороге отечественный автомобиль наехал на песочницу с игрушками. Из кадров с камеры видеонаблюдения видно, что отец семейства делает замечание лихачу, между мужчинами возникает перепалка. Затем они расходятся, но водитель возвращается, чтобы начать стрельбу из оружия, похожего на автомат.

«Все это дело происходит на глазах соседей и маленьких детей! От шума старшая дочь бежит в ужасе бежит к отцу!» -в ужасе возмущаются селяне.

«Сотрудники полиции по горячим следам установили стрелявшего. Он был доставлен в отдел полиции. Установлено, что автомат, который не представляет опасности, он приобрёл на законных основаниях и имеются необходимые документы. В настоящее время в отношении стрелявшего проводится проверка и будет принято соответствующее процессуальное решение для привлечения к ответственности. В результате конфликта никто не пострадал», сообщают в ведомстве.

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Фото: скрин видео

Как рассказали в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, конфликт, по предварительной информации, произошел из-за того, что водитель приехавшего автомобиля неаккуратно поставил машину на улице. Увидевший это местный житель начал ссору. В какой-то момент проезжий достал из автомобиля охолощенный автомат и произвел несколько холостых выстрелов в сторону отца семейства.