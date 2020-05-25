В Шаранском районе мужчина жестоко избил сельчанина, который употреблял алкоголь с его братом
Шаранский район | 25 май 2020 | 14:20
В Шаранском районе к медикам поступил мужчина с травмой головы. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, им оказался 51-летний житель села Барсуково. Пострадавший находится в Туймазинской городской больнице.
По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью стражи порядка задержали 60-летнего местного жителя. Мужчина сознался в преступлении. По предварительной версии, пострадавший часто употреблял спиртные напитки вместе с братом подозреваемого. Такие застолья родственник не приветствовал. В очередной раз, увидев разгуливающего сельчанина в 6:00 возле своего дома по улице Парковой, он решил преподать ему урок. Разгневанный мужчина вышел на улицу и избил сельчанина. На тот момент потерпевший уже находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший смог сам дойти до своего дома, где его родственники вызвали «скорую».
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