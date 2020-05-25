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В Шаранском районе мужчина жестоко избил сельчанина, который употреблял алкоголь с его братом

В Шаранском районе мужчина жестоко избил сельчанина, который употреблял алкоголь с его братом

Шаранский район | 25 май 2020 | 14:20

В Шаранском районе к медикам поступил мужчина с травмой головы. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, им оказался 51-летний житель села Барсуково. Пострадавший находится в Туймазинской городской больнице.



По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью стражи порядка задержали 60-летнего местного жителя. Мужчина сознался в преступлении. По предварительной версии, пострадавший часто употреблял спиртные напитки вместе с братом подозреваемого. Такие застолья родственник не приветствовал. В очередной раз, увидев разгуливающего сельчанина в 6:00 возле своего дома по улице Парковой, он решил преподать ему урок. Разгневанный мужчина вышел на улицу и избил сельчанина. На тот момент потерпевший уже находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший смог сам дойти до своего дома, где его родственники вызвали «скорую».

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Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: gorobzor.ru

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