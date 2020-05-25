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Стали известны подробности аварии с участием машины скорой помощи в Уфе

Стали известны подробности аварии с участием машины скорой помощи в Уфе

Уфа | 25 май 2020 | 14:37

В ОГИБДД по Уфе рассказали подробности аварии с участием машины скорой помощи. Напомним, ДТП произошло в субботу, 23 мая, на пересечении улиц Лесотехникума и Менделеева.



По предварительным данным, автомобиль «УАЗ» двигался с включенными спецсигналами в больницу, когда в него на перекрёстке влетела Mitsubishi Outlander, за рулем иномарки находилась 47-летняя женщина.

В результате аварии пострадали фельдшер скорой помощи и два пассажира «УАЗ» — 45-летняя женщина и ее 13-летний сын.

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«Ребёнку срочно требовалась помощь квалифицированных специалистов. На место дорожно-транспортного происшествия прибыла другая карета скорой помощи, которая доставила ребёнка и его маму в детскую больницу», — сообщили в ОГИБДД по Уфе.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ОГИБДД по Уфе

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