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ГИБДД Башкортостана сообщила подробности смертельной аварии с участием скорой помощи

ГИБДД Башкортостана сообщила подробности смертельной аварии с участием скорой помощи

10:15, 31 мар 2023

Стали известны детали аварии со смертельным исходом, которое произошло в Стерлитамакском районе Башкортостана. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале В. Севастьянов, руководитель республиканской ГИБДД.



ДТП произошла в четверг утром, 30 марта, на 33-м км автодороги Стерлитамак - Раевка. По имеющимся данным, водитель (69 лет) из Аургазинского района, находившийся за рулем Форд Фиеста, не предоставил преимущественное право проезда машине скорой помощи и столкнулся с ней. В результате водитель Ford умер от полученных травм. Водитель (46 лет) скорой помощи, фельдшер (61 год) и пациент (51 год) были госпитализированы.


- Бригада скорой помощи везла больного в больницу г. Стерлитамак. Начато расследование для установления причин и обстоятельств происшествия, - говорится в публикации Владимира Севастьянова.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии смерть
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