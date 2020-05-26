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В Благоварском районе многодетный отец потерял все свое имущество в пожаре

В Благоварском районе многодетный отец потерял все свое имущество в пожаре

Благоварский район | 26 май 2020 | 17:33

В селе Языково Благоварского района проживает обладатель общественной награды «Отцовская доблесть». 49-летний Михаил Федоров почти всю жизнь прослужил в МВД РБ, как сообщает портал bash.news. Он награжден такими медалями, как «Участник Контртеррористической операции на Северном Кавказе», «За мужество и отвагу» и многими другими знаками отличия.



В 2000 году Михаил Федоров женился, но через 15 лет его супруга, также служившая в МВД, погибла при исполнении. На руках у мужчины осталось трое маленьких детей. Старший сын от первого брака уже взрослый и живет отдельно со своей семьей. На данный период времени многодетный отец возглавил районное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

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22 мая, Михаил Федоров оказался в трудной ситуации. У мужчины сгорел дом – пожар уничтожил постройку, все вещи и документы. Несмотря на усиленную помощь со стороны соседей и неравнодушных людей, для большой семьи этого недостаточно.

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Источник: proural.info

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