В Уфе на территории школы обнаружили человеческие останки

Уфа | 05 июн 2020 | 11:02

Жуткую находку обнаружили обычные уфимцы. Недалеко от местной школы жители города нашли останки человека. Подробности инцидента рассказали корреспонденты издания «КП-Уфа».







В 30 метрах от учебного заведения прохожими был обнаружен человеческий череп. Останки попались на глаза уфимцам поздно вечером. Конечно, очевидцы поспешили вызвать сотрудников правоохранительных органов.

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На место происшествия выехали сотрудники МВД и сыщики. Будет проведена необходимая медицинская экспертиза, чтобы определить давность найденных останков. Также будет определено, кому они могут принадлежать. Череп передан на судебно-медицинскую экспертизу.