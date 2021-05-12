В Уфе рабочие обнаружили человеческие останки во время ремонта бульвара Ибрагимова

В Уфе во время ремонта на бульваре Ибрагимова нашли человеческие останки. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в соцсетях очевидцы происшествия. Они опубликовали видеоролик, на котором видно человеческий скелет, лежащий в одной из траншей.
— Нашли человеческие останки на Ибрагимова, 44, — рассказал автор видео.
Рабочие подтвердили, что слышали о находке, однако не смогли уточнить, где конкретно и когда она была сделана. Сейчас на месте ремонтных работ никаких ее следов нет.
В Следственном комитете Башкирии подтвердили обнаружение останков. Уточняется, что их нашли сегодня, 12 мая.
— По данному факту проводится доследственная проверка, в настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы с целью установления причины и обстоятельств смерти, — добавили в ведомстве.