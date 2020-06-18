В Уфе на газопровод упало дерево

Уфа | 18 июн 2020 | 14:08

Сегодня в столице региона случился настоящий деревьепад. В Калининском районе Уфы упало два дерева и один электрический столб. Повреждено два автомобиля на улице Глинки д. 11, обе российские легковушки.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

Также одно насаждений рухнуло на газопровод на ул. Цимлянская. Местные жители вызвали спасателей и специальные службы для обследования трубы. Выяснилось, что коммуникации не повреждены, никаких утечек нет. Коммунальщики принялись за распиловку деревьев.