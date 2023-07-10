В Башкирии на берегу озера упавшее дерево повредило 3 автомобиля
13:32, 10 июл 2023
На территории озера Шагайка в пригороде Мелеуза огромное дерево рухнуло на кабинку туалета и на рядом припаркованные автомашины. По счастливой случайности оно не задело женщину с маленьким ребенком, находившихся поблизости всего за несколько секунд до этого инцидента, сообщает один из башкирских Telegram-каналов.
Накануне произошло аналогичное происшествие в Иглинском районе Башкирии: возле реки Сим на палаточный лагерь упало дерево. В результате происшествия тяжелые травмы получила беременная женщина. В карете скорой помощи ее увезли в ближайшую больницу. Пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правой плечевой кости. Серьезно досталось и автомашине.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Башдтп
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