В Башкирии на берегу озера упавшее дерево повредило 3 автомобиля

13:32, 10 июл 2023

На территории озера Шагайка в пригороде Мелеуза огромное дерево рухнуло на кабинку туалета и на рядом припаркованные автомашины. По счастливой случайности оно не задело женщину с маленьким ребенком, находившихся поблизости всего за несколько секунд до этого инцидента, сообщает один из башкирских Telegram-каналов.







Накануне произошло аналогичное происшествие в Иглинском районе Башкирии: возле реки Сим на палаточный лагерь упало дерево. В результате происшествия тяжелые травмы получила беременная женщина. В карете скорой помощи ее увезли в ближайшую больницу. Пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом правой плечевой кости. Серьезно досталось и автомашине.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Башдтп