В Башкирии пьяный водитель на высокой скорости сбил переходившую дорогу семейную пару

20:48, 11 мар 2024

Накануне в поселке Приютово в Белебеевском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. Водитель ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на полной скорости сбил семейную пару, переходившую дорогу.

51-летний Владимир и 46-летняя Елена, возвращаясь домой, не могли предвидеть, что обычный переход улицы обернется для них кошмаром.

Сила удара была такова, что супруги получили серьезные травмы. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и перелом ноги, а у женщины - черепно-мозговую травму и ушиб плеча. Пострадавших в срочном порядке доставили в больницу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео