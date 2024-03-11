В Башкирии пьяный водитель на высокой скорости сбил переходившую дорогу семейную пару
20:48, 11 мар 2024
Накануне в поселке Приютово в Белебеевском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. Водитель ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на полной скорости сбил семейную пару, переходившую дорогу.
51-летний Владимир и 46-летняя Елена, возвращаясь домой, не могли предвидеть, что обычный переход улицы обернется для них кошмаром.
Сила удара была такова, что супруги получили серьезные травмы. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и перелом ноги, а у женщины - черепно-мозговую травму и ушиб плеча. Пострадавших в срочном порядке доставили в больницу.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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