Жительница Уфы чудом выжила, попав под колеса грузовика
11:04, 11 мар 2024
Утро 10 марта в Уфе омрачилось серьезным ДТП с участием пешехода. 35-летняя женщина, выбежавшая на проезжую часть в неположенном месте, оказалась под колесами многотонного грузовика.
По информации городской ГИБДД, 54-летний водитель «Вольво Трак» с прицепом двигался по оживленному шоссе Самара-Уфа-Челябинск в сторону Нагаевского шоссе. В условиях скользкой дороги, характерной для ранней весны, он не успел среагировать на внезапно появившуюся на проезжей части женщину.
Пострадавшую в срочном порядке доставили в больницу.
В настоящее время по факту ДТП проводится расследование. Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывает к бдительности на скользкой дороге.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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