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Жительница Уфы чудом выжила, попав под колеса грузовика

Жительница Уфы чудом выжила, попав под колеса грузовика

11:04, 11 мар 2024

Утро 10 марта в Уфе омрачилось серьезным ДТП с участием пешехода. 35-летняя женщина, выбежавшая на проезжую часть в неположенном месте, оказалась под колесами многотонного грузовика.

По информации городской ГИБДД, 54-летний водитель «Вольво Трак» с прицепом двигался по оживленному шоссе Самара-Уфа-Челябинск в сторону Нагаевского шоссе. В условиях скользкой дороги, характерной для ранней весны, он не успел среагировать на внезапно появившуюся на проезжей части женщину.

Пострадавшую в срочном порядке доставили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование. Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывает к бдительности на скользкой дороге.

В Башкирии насмерть сбили двух пешеходов В Башкирии насмерть сбили двух пешеходов
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия ДТП
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