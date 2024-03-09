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В Башкирии насмерть сбили двух пешеходов

В Башкирии насмерть сбили двух пешеходов

13:09, 09 мар 2024

На автодорогах республики Башкортостан минувшие сутки были омрачены двумя смертельными наездами на пешеходов.

По сообщению главы региональной Госавтоинспекции Владимира Севастьянова, в Белокатайском районе произошло ДТП, унесшее жизнь 42-летнего мужчины. Вечером в субботу на 16-м километре дороги в направлении Новомуслюмово — Ермаши — Карлыханово неустановленный автомобилист совершил наезд на пешехода, двигавшегося по обочине в попутном направлении. Водитель с места происшествия скрылся, оставив пострадавшего истекать кровью. К прибытию медицинской бригады мужчина, получивший смертельные травмы, уже был мертв.

В ходе поисковой операции инспекторам ДПС на границе с соседним регионом удалось задержать транспортное средство, схожее с ориентировкой. За рулем в состоянии алкогольного опьянения оказался 28-летний уроженец Челябинской области. Мужчина рассказал, что испугался и покинул место ДТП.

Ночная трагедия разыгралась и в Стерлитамаке, где под колесами иномарки погиб 39-летний мужчина. Водитель «Хендая» в возрасте 29 лет сбил пешехода на улице Салавата Юлаева. Жертва скончалась на месте столкновения. Установлено, что автомобилист был трезв, а труп мужчины был обнаружен лежащим на проезжей части.

В Башкирии 26-летний мужчина погиб под колесами Lada Kalina В Башкирии 26-летний мужчина погиб под колесами Lada Kalina
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белокатайский район Стерлитамак происшествия ДТП
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