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В Башкирии опрокинулся болотоход с тремя подростками

В Башкирии опрокинулся болотоход с тремя подростками

15:42, 05 май 2022

В Учалинском районе напротив дома №185 по улице Центральной в селе Сафарово вечером 4 мая несовершеннолетний водитель совершил серьезное ДТП. 16-летний мальчик оказался за рулем самоходной машины без госномеров, сообщает издание Башинформ.

«По предварительным данным, водительского удостоверения у него не было. Ученик 9 класса местной школы взял с собой покататься трех девочек – двух восьмиклассниц и одну девятиклассницу. В какой-то момент он не справился с управлением – болотоход опрокинулся в кювет. Дети получили серьезные травмы», - рассказал собеседник информагентства.

Всех привезли в учалинскую больницу. У несовершеннолетнего водителя медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб, ссадину на локте, ушибы кистей и поясничных областей. Его пассажирке, ученице 8 класса, поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, подкожная гематома затылочной области, ушибленные ссадины подбородка, ушибленные ссадины кистей. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.


Двум девочками пришлось остаться в больнице. В ДТП они получили сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные раны затылочной области, ссадины и кистей.

В причинах и обстоятельствах случившегося сейчас разбираются правоохранители. Известно, что болотоход семья мальчика приобрела недавно. Когда родителей не было дома, школьник взял от транспортного средства ключи и решил покататься.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Учалинский район
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