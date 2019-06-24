В Краснокамском районе на 5-летнего мальчика упало дерево

Инцидент произошел на днях в селе Николо-Березовка Краснокамского района. В результате происшествия пятилетний мальчик получил серьезные телесные повреждения, сообщает сайт Newsbash.ru.

По информации местных жителей, 20 июня во время прогулки на пятилетнего мальчика упало дерево. Ребенок получил черепно – мозговую травму и был госпитализирован в больницу.По словам родителей ребенка, инцидент произошел по вине коммунальной службы и ТСЖ. Обстоятельства ЧП устанавливаются.