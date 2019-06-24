В Краснокамском районе на 5-летнего мальчика упало дерево
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Инцидент произошел на днях в селе Николо-Березовка Краснокамского района. В результате происшествия пятилетний мальчик получил серьезные телесные повреждения, сообщает сайт Newsbash.ru.
По словам родителей ребенка, инцидент произошел по вине коммунальной службы и ТСЖ. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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