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В Краснокамском районе на 5-летнего мальчика упало дерево

Добавлено: 24.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Краснокамский район
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В Краснокамском районе на 5-летнего мальчика упало дерево

Инцидент произошел на днях в селе Николо-Березовка Краснокамского района. В результате происшествия пятилетний мальчик получил серьезные телесные повреждения, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По информации местных жителей, 20 июня во время прогулки на пятилетнего мальчика упало дерево. Ребенок получил черепно – мозговую травму и был госпитализирован в больницу.

По словам родителей ребенка, инцидент произошел по вине коммунальной службы и ТСЖ. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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