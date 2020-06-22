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Авария в Мелеузовском районе: столкнулись Kia Ceed и Skoda Octavia, водители и пассажиры получили травмы

Авария в Мелеузовском районе: столкнулись Kia Ceed и Skoda Octavia, водители и пассажиры получили травмы

Мелеузовский район | 22 июн 2020 | 09:53

В минувшее воскресенье, 21 июня, на территории Мелеузовского района Башкирии случилась серьезная авария с пострадавшими. ДТП случилось в четвертом часу дня на 69 километре дороги Ишимбай-Воскресенск-Мелеуз.



В мощном столкновении сошлись Kia Ceed и Skoda Octavia, причем одна из иномарок потом оказалась в кювете. Травмы получили оба водителя – 40-летний житель Стерлитамака и 40-летний уфимец, а также их пассажиры. Сообщается, что среди госпитализированных – семилетняя дочка водителя «Шкоды» и 12-летний сын водителя «Кии».

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Ранее сообщалось об аварии в Туймазинском районе. В о время столкновени фуры Scania и ВАЗ-2112 погиб водитель.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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