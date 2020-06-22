Авария в Мелеузовском районе: столкнулись Kia Ceed и Skoda Octavia, водители и пассажиры получили травмы

Мелеузовский район | 22 июн 2020 | 09:53

В минувшее воскресенье, 21 июня, на территории Мелеузовского района Башкирии случилась серьезная авария с пострадавшими. ДТП случилось в четвертом часу дня на 69 километре дороги Ишимбай-Воскресенск-Мелеуз.







В мощном столкновении сошлись Kia Ceed и Skoda Octavia, причем одна из иномарок потом оказалась в кювете. Травмы получили оба водителя – 40-летний житель Стерлитамака и 40-летний уфимец, а также их пассажиры. Сообщается, что среди госпитализированных – семилетняя дочка водителя «Шкоды» и 12-летний сын водителя «Кии».



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Фото: блог начальника ГИБДД РБ