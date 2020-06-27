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В Стерлитамаке пьяный водитель с маленьким ребенком в салоне устроил гонки с ДПС

В Стерлитамаке пьяный водитель с маленьким ребенком в салоне устроил гонки с ДПС

Стерлитамакский район | 27 июн 2020 | 12:11

Очередной случай нетрезвого вождения зафиксирован во втором по величине городе Башкирии. Когда правоохранители смогли задержать водителя-алкаша, то в салоне автомобиля был обнаружен трехмесячный ребенок. В соцсетях уже давно люди окрестили этот сезон "Летом пьяных".



Известно, что водитель проигнорировал требование автоинспекторов остановиться и начал удирать. В какой то момент он потерял управление и, едва не врезавшись в жилой дом, вылетел через бордюр на лужайку. К счастью малыш не пострадал.

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За рулем находился 23-летний нигде не работающий местный житель, с ним в салоне также находился его трехмесячный ребенок, - сообщает в своем блоге главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. - Несовершеннолетний находился в кресле, не пристегнутый ремнями безопасности. Сам водитель не имел водительского удостоверения и, более того, находился за рулем в нетрезвом состоянии. Вскоре ребенок был передан в руки матери.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: Скриншот регистратора ДПС

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