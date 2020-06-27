Авария в Кигинском районе Башкирии: на трассе серьезно пострадала женщина

В Башкирии на трассе произошло ДТП, в котором серьезно пострадала женщина. Происшествие было зарегистрировано накануне в Кигинском районе.
Как сообщает Главный госавтоинспектор Башкирии, ДТП произошло на 238 км дороги Бирск-Тастуба-Сатка. По трассе двигался автомобиль ВАЗ-2112. Но в какой-то момент он допустил съезд с дороги в кювет. Причины аварии уточняются.
Известно, что за рулем автомобиля находился 22-летний местный житель. С ним в салоне также была и 34-летняя женщина. В результате ДТП она получила серьезные травмы, после чего и была госпитализирована.
Всего за сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 11 ДТП. В них пострадали 12 человек. За этот же период было выявлено 1 700 нарушений правил дорожного движения по всей республике, задержаны 32 человека, находящихся за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Читать дальше...