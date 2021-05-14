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Авария в Чишминском районе: женщина за рулем Kia Rio пострадала, вылетев в кювет

Авария в Чишминском районе: женщина за рулем Kia Rio пострадала, вылетев в кювет

14 май 2021 | 09:12

В Чишминском районе 42-летняя водительница иномарки допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием, об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

ДТП произошло после полудня 13 мая на 1416 км федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, 42-летняя жительница Туймазинского района, двигаясь за рулём Kia Rio в сторону Самары, вылетела в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии женщина получила травмы и была доставлена в больницу. По факту происшествия начато разбирательство.

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Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло три автомобильные аварии, в которых три человека пострадали. Также сотрудниками ГИБДД выявлено более 2,1 тыс. нарушений ПДД, задержаны 26 нетрезвых водителей. Разыскан один ранее угнанный автомобиль.

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Источник: ufa.aif.ru

Теги: Чишминский район
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