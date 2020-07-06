В Башкирии неизвестный мужчина ограбил салон сотовой связи | видео
| 06 июл 2020 | 00:09
Необычный случай ограбления попал на камеру видеонаблюдения одного из салонов связи. Воришка воспользовался сильной занятостью продавцов и забрал с полки витринный ноутбук буквально перед их носом.
Соответствующее видео опубликовано на странице bashdtp1 в Инстаграм. Утверждается, что это город Стерлитамак.
Забрав свою добычу, злоумышленник благополучно ретировался. Продавцы между тем продолжили общение, так и не заметив пропажи. Пользователи назвали кражу «ограблением тысячелетия».
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Ранее сообщалось, что в Чишминском районе Башкирии коммерсант затеял строительство на памятнике археологии. Об уничтожении культурного слоя части Кара-Якуповского городища Башкультнаследию стало известно 21 мая этого года.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: скриншот видео gtrk.tv
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