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В Башкирии неизвестный мужчина ограбил салон сотовой связи | видео

В Башкирии неизвестный мужчина ограбил салон сотовой связи | видео

| 06 июл 2020 | 00:09

Необычный случай ограбления попал на камеру видеонаблюдения одного из салонов связи. Воришка воспользовался сильной занятостью продавцов и забрал с полки витринный ноутбук буквально перед их носом.



Соответствующее видео опубликовано на странице bashdtp1 в Инстаграм. Утверждается, что это город Стерлитамак.

Забрав свою добычу, злоумышленник благополучно ретировался. Продавцы между тем продолжили общение, так и не заметив пропажи. Пользователи назвали кражу «ограблением тысячелетия».

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео gtrk.tv

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