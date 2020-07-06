ДТП в Уфе: двое детей попали под колеса автомобиля | видео

Уфа | 06 июл 2020 | 13:28

Как сообщили в уфимском отделе ГИБДД, в Уфе 67-летняя пенсионерка за рулем «TOYOTA RAV 4» сбила 7-летнего ребенка, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Авария произошла днем 3 июля на улице Интернациональная.







В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. По предварительной версии, двое детей выбежали на дорогу на запрещающий сигнал светофора. По данному дорожному происшествию полицейские проводят разбирательство.



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Фото: отдел ГИБДД Уфы, vk.com

На видео с камер видеонаблюдения можно увидеть, что один ребенок ехал по «зебре» на велосипеде, а другой шел рядом с ним. Во время наезда детей отбросило в разные стороны. Велосипедист поднялся сам, а к его другу поспешили очевидцы ДТП.