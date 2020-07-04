В Уфе годовалая девочка выпала из окна
Уфа | 04 июл 2020 | 17:06
Сегодня в Уфе произошел несчастный случай с годовалой девочкой, которая выпала из окна третьего этажа. Инцидент произошел в доме по адресу ул. Гагарина, 72.
Как выяснилось, пока родители девочки были на работе, за двумя малолетними детьми присматривал дедушка. Как сообщают в УГЗ по Уфе, предварительно, малышка залезла на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, упала вниз.
В это время во дворе работали сотрудники БашРТС, которые вызвали скорую помощь. Но один из соседей не стал дожидаться приезда медиков. Взяв девочку на руки, он отправился на станцию скорой помощи, которая находится рядом с домом. Ребенок остался жив и был госпитализирован в лечебное учреждение. Туда же прибыли и родители малышки, которые были оповещены о несчастном случае.
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