В Уфе годовалая девочка выпала из окна

Уфа | 04 июл 2020 | 17:06

Сегодня в Уфе произошел несчастный случай с годовалой девочкой, которая выпала из окна третьего этажа. Инцидент произошел в доме по адресу ул. Гагарина, 72.







Как выяснилось, пока родители девочки были на работе, за двумя малолетними детьми присматривал дедушка. Как сообщают в УГЗ по Уфе, предварительно, малышка залезла на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, упала вниз.



В это время во дворе работали сотрудники БашРТС, которые вызвали скорую помощь. Но один из соседей не стал дожидаться приезда медиков. Взяв девочку на руки, он отправился на станцию скорой помощи, которая находится рядом с домом. Ребенок остался жив и был госпитализирован в лечебное учреждение. Туда же прибыли и родители малышки, которые были оповещены о несчастном случае.

«Уважаемые родители, будьте внимательны. Держите окна закрытыми, если ваш ребенок находится дома. Не оставляйте детей одних в комнате, где открыты окна, даже на короткий срок. Любая секунда, когда ребенок остался без вашего внимания, может стать последней в его жизни. Чтобы избежать беды, в доме, где есть маленькие дети, нужно держать окна закрытыми на замок или на вертикальном проветривании, зафиксированными на ключ. Чтобы ребенок не смог отрыть окно самостоятельно, установите на окнах блокираторы», — обратились в Управлении гражданской защиты.

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