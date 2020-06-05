В Уфе 2-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа

Уфа | 05 июн 2020 | 23:48

В Уфе двухлетняя девочка выпала из окна десятого этажа жилого дома на улице Мира. Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, малышка выжила после падения. Ее госпитализировали в городскую больницу, где медики борются за жизнь ребенка.





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Пока остается неизвестными обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, ребенок находился дома один. Отметим, это уже второй случай падения малолетних детей из окон жилых домов.Ранее сообщалось, что в Уфе ребенок выпал из окна дома , облокотившись на москитную сетку.



