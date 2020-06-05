В Уфе 2-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа Уфа | 05 июн 2020 | 23:48 В Уфе двухлетняя девочка выпала из окна десятого этажа жилого дома на улице Мира. Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, малышка выжила после падения. Ее госпитализировали в городскую больницу, где медики борются за жизнь ребенка. Читайте также: ДТП в Уфе: женщину сбил троллейбус | Видео Пока остается неизвестными обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, ребенок находился дома один. Отметим, это уже второй случай падения малолетних детей из окон жилых домов.Ранее сообщалось, что в Уфе ребенок выпал из окна дома, облокотившись на москитную сетку. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gorobzor.ru Поделиться: Читайте также