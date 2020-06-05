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В Уфе ребенок выпал из окна дома, облокотившись на москитную сетку

В Уфе ребенок выпал из окна дома, облокотившись на москитную сетку

Уфа | 05 июн 2020 | 13:22

Вечером, 4 июня, в Демском районе Уфы произошел несчастный случай. 4-летний ребенок играл на подоконнике и облокотился на москитную сетку. Материал не выдержал веса мальчика, и малыш выпал из окна частного дома. Комната находилась на втором этаже здания.



Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города Уфы, мальчик жив. Ребенка госпитализировали в больницу. На данный период времени выясняются подробности происшествия.

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— Чтобы избежать беды, в доме, где есть маленькие дети, нужно держать окна закрытыми на замок или на вертикальном проветривании, зафиксированными на ключ. Чтобы ребенок не смог отрыть окно самостоятельно, установите на окнах блокираторы. Берегите своих детей! — порекомендовала пресс-служба Управления гражданской защиты.

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Источник: proural.info

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