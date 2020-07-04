Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Дело Владимира Санкина рассмотрит суд присяжных

Дело Владимира Санкина рассмотрит суд присяжных

Дело Владимира Санкина рассмотрит суд присяжных

Уфа | 04 июл 2020 | 14:48

В Башкирии дело об убийце предполагаемого педофила Владимире Санкине будет рассматривать суд присяжных. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала адвокат Шота Горгадзе.



«Дело Владимира Санкина из Уфы, который обвиняется в убийстве педофила (а я считаю, что обвиняется он в спасении детей) рассмотрит суд присяжных! ‪Я рассчитываю на оправдательный вердикт! Формирование коллегии присяжных начнется уже этой осенью», - написал он.


Напомним, ранее сообщалось, что уфимец Владимир Санкин до смерти избил предполагаемого педофила. Суд избрал Владимиру меру пресечения в виде домашнего ареста, также были опубликованы кадры последних минут жизни убитого им человека.
В Башкирии суд продлил домашний арест убийце предполагаемого педофила Владимиру Санкину

Читайте также:

В Башкирии суд продлил домашний арест убийце предполагаемого педофила Владимиру Санкину
В свою очередь следователи регионального СК по РБ полагают, что мужчина также украл деньги потерпевшего. В отношении него было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «убийство» (ст.105 УК РФ) и «разбой» (ст.162 УК РФ). Свою вину Владимир не признал, правоохранители передали дело в суд.

В Уфе 23 июня состоялся суд над Санкиным, где мужчине продлили домашний арест.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: