Дело Владимира Санкина рассмотрит суд присяжных

Уфа | 04 июл 2020 | 14:48

В Башкирии дело об убийце предполагаемого педофила Владимире Санкине будет рассматривать суд присяжных. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала адвокат Шота Горгадзе.







«Дело Владимира Санкина из Уфы, который обвиняется в убийстве педофила (а я считаю, что обвиняется он в спасении детей) рассмотрит суд присяжных! ‪Я рассчитываю на оправдательный вердикт! Формирование коллегии присяжных начнется уже этой осенью», - написал он.



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Фото: из открытых источников

Напомним, ранее сообщалось, что уфимец Владимир Санкин до смерти избил предполагаемого педофила. Суд избрал Владимиру меру пресечения в виде домашнего ареста, также были опубликованы кадры последних минут жизни убитого им человека.В свою очередь следователи регионального СК по РБ полагают, что мужчина также украл деньги потерпевшего. В отношении него было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «убийство» (ст.105 УК РФ) и «разбой» (ст.162 УК РФ). Свою вину Владимир не признал, правоохранители передали дело в суд.В Уфе 23 июня состоялся суд над Санкиным, где мужчине продлили домашний арест.