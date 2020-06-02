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Адвокат Владимира Санкина, который убил предполагаемого педофила, рассказал о новых подробностях

Адвокат Владимира Санкина, который убил предполагаемого педофила, рассказал о новых подробностях

Уфа | 02 июн 2020 | 10:53

Адвокат Шота Горгадзе встретился с Владимиром Санкиным из Уфы, который убил предполагаемого педофила. Об этом Горгадзе сообщил в своих социальных сетях.

«Сегодня мы в очередной раз в Уфе встретились и обсудили линию защиты с Владимиром Санкиным, простым парнем, который не мог пройти мимо педофила и защитил детей от насильника! На таких вот обычных мужиках и держится земля!», – говорится в сообщении.



Отмечается, что Владимир находится на домашнем аресте, вскоре его дело передадут в суд. Адвокат добавил, что у убитого в руках был топор, и он напал первым.

Напомним, ранее сообщалось, что уфимец Владимир Санкин до смерти избил предполагаемого педофила. Суд избрал Владимиру меру пресечения в виде домашнего ареста, также были опубликованы кадры последних минут жизни убитого им человека. Осведомленный источник также сообщил, что Владимир ранее неоднократно преступал закон.

"Буду вести его защиту до конца": адвокат Шота Горгадзе прибыл в Уфу, чтобы защищать Санкина

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"Буду вести его защиту до конца": адвокат Шота Горгадзе прибыл в Уфу, чтобы защищать Санкина
Ранее стало известно, что адвокат Санкина Шота Горгадзе обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой  взять дело  под личный контроль и передать расследование из Уфы в главное управление.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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