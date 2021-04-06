Дело уфимца Владимира Санкина, убившего педофила, обсудили в эфире передачи Андрея Малахова
Уфа | 06 апр 2021 | 13:59
Вчера, 5 апреля, в эфире передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» обсуждали дело Владимира Санкина из Уфы, которого признали виновным в убийстве предполагаемого педофила.
В студию была также приглашена жительница дома, во дворе которого произошло преступления. Анна Чемборисова рассказала свою версию случившегося, отметив, что Санкин пытался поднять Зайцева и звал на помощь.
В телепередаче также показали видеокадры из интервью с Владимиром Санкиным после вынесения приговора, где он заявил, что наказание для него слишком суровое. Адвокат мужчины Шота Горгадзе рассказал также в прямом эфире, что Зайцев ранее отсидел 11 лет за изнасилование трехлетнего пасынка. Был в программе и бывший уполномоченный по делам ребенка Павел Астахов, заявивший, что правоохранители провели «отвратительное» расследование уголовного дела.
Уфимец Владимир Санкин до смерти избил предполагаемого педофила 30 января 2020 года. Суд избрал Владимиру меру пресечения в виде домашнего ареста, также были опубликованы кадры последних минут жизни убитого им человека.
Осведомленный источник также сообщил, что Владимир ранее неоднократно преступал закон. На суд присяжных убийца прибыл в положительном расположении духа в окружении его мамы, жены, близких и друзей, однако присяжные по итогам заседания посчитали его виновным.
Ранее в Следственном комитете по Башкирии приняли решение разъяснить установленные в ходе расследования факты по делу Владимира Санкина, которого осудили и приговорили к восьми годам заключения в колонии. В пресс-службе ведомства это объяснили массовыми недовольствами и обсуждениями вынесенного приговора.