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В Уфе судят мужчину, который спас мальчика от педофила

Добавлено: 03.02.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе судят мужчину, который спас мальчика от педофила

Калининский районный суд сегодня, 3 февраля, изберет меру пресечения для 34-летнего Владимира Санкина, который в прошлый четверг, 30 января, спас мальчика от педофила.

Все события происходили в районе стадиона Гастелло возле дома по улице Петрозаводской, 6. Об этом корреспонденту UFA1.RU рассказал друг Владимира Дмитрий.

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— Вова возвращался домой и увидел мальчика лет десяти, который выбежал из подъезда и прямо к нему навстречу. Он сказал, что с другом играли на улице, замерзли и зашли в тот подъезд погреться. Этот мужик, когда детей увидел, спросил, мол, чего они тут делают, а потом уговорил их зайти к нему в квартиру — попить чая с конфетами. Уже в квартире он заставил их раздеться, угрожал зарубить топором, если они откажутся, деньги предлагал. А затем пытался изнасиловать мальчиков. Один из них вырвался и убежал, а другой там остался, — отметил Дмитрий.
Владимир, по словам Дмитрия, ринулся туда спасать ребенка и заодно вытащил мужчину из квартиры.
— Вова спросил у него, мол, это правда, что сказал ребенок, а тот взял и ударил его. Вова ему ответил. Между ними завязалась драка. Вову отправили в ментовку, а того в больницу, где он и умер. Я приехал к нему, и нам рассказали, что тот мужик стоял на учете в полиции как педофил, а раньше его судили за это дело. Освободился он из тюрьмы в прошлом году, сидел там 11 лет, — рассказал Дмитрий.


Отчего именно погиб мужчина, по словам Дмитрия, неизвестно, поскольку результаты экспертизы еще не пришли.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Владимир ударил убитого мужчина штакетником, отчего тот и скончался в больнице.


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Источник: ufa1.ru
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