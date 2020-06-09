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В Уфе осудят Владимира Санкина, который убил предполагаемого педофила

В Уфе осудят Владимира Санкина, который убил предполагаемого педофила

Уфа | 09 июн 2020 | 16:32

В Уфе завершено расследование громкого уголовного дела в отношении Владимира Санкина. Напомним, 30 января мужчина до смерти избил 54-летнего предполагаемого педофила. Суд избрал Владимиру меру пресечения в виде домашнего ареста, также были опубликованы кадры последних минут жизни убитого им человека.



Следователи регионального СК по РБ полагают, что мужчина также украл деньги потерпевшего. В отношении него было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «убийство» (ст.105 УК РФ) и «разбой» (ст.162 УК РФ). Свою вину Владимир не признал, правоохранители передали дело в суд.

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«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в пресс-службе Следкома РБ.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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