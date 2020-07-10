ДТП в Иглино со смертельным исходом: под колесами грузовика погиб мужчина

Иглинский район | 10 июл 2020 | 10:29

Ночью 10 июля на территории Иглинского района под колесами грузового автомобиля погиб молодой мужчина из Дюртюлинского района.







Трагедия случилась около трех часов ночи на 1493 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. 52-летний водитель самосвала «Вольво» насмерть сбил 35-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Всего за сутки в Башкирии зафиксировано 11 аварий с двумя погибшими и 15 пострадавшими. Автоинспекторы задержали 37 нетрезвых водителей и пресекли почти 2200 нарушений ПДД.