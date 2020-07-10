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ДТП в Иглино со смертельным исходом: под колесами грузовика погиб мужчина

ДТП в Иглино со смертельным исходом: под колесами грузовика погиб мужчина

Иглинский район | 10 июл 2020 | 10:29

Ночью 10 июля на территории Иглинского района под колесами грузового автомобиля погиб молодой мужчина из Дюртюлинского района.



Трагедия случилась около трех часов ночи на 1493 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. 52-летний водитель самосвала «Вольво» насмерть сбил 35-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Авария в Иглинском районе: водитель за рулем «Suzuki» при развороте столкнулся с грузовиком

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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