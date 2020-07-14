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В Уфе мужчина приревновав сожительницу попытался ее сжечь

В Уфе мужчина приревновав сожительницу попытался ее сжечь

Уфа | 14 июл 2020 | 18:00

Жуткое происшествие произошло 13 июля в Республике Башкортостан. Уфимец, приревновав свою возлюбленную, попытался ее сжечь. Детали страшной истории поведало издание КП-Уфа.



Ночью в одну из столичных больниц с обширными ожогами доставили 37-летнюю женщину. У потерпевшей были обожжены тело, шея и голова. Молодая  женщина была в сильном алкогольном опьянении. Сотрудники полиции, куда обратились после происшествия медики, восстановили картину инцидента.

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Выяснилось, что потерпевшая распивала алкоголь со своим сожителем. Мирное застолье перетекло в ссору на почве подозрений в измене. В какой-то момент 40-летний мужчина выхватил бутылку с алкоголем, облил содержимым возлюбленную и поджег. Буяна доставили в отделение полиции, где он признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело.

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