В Уфе мужчина приревновав сожительницу попытался ее сжечь
Уфа | 14 июл 2020 | 18:00
Жуткое происшествие произошло 13 июля в Республике Башкортостан. Уфимец, приревновав свою возлюбленную, попытался ее сжечь. Детали страшной истории поведало издание КП-Уфа.
Ночью в одну из столичных больниц с обширными ожогами доставили 37-летнюю женщину. У потерпевшей были обожжены тело, шея и голова. Молодая женщина была в сильном алкогольном опьянении. Сотрудники полиции, куда обратились после происшествия медики, восстановили картину инцидента.
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