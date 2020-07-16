В Уфе мужчина похитил из магазина банкомат

Уфа | 16 июл 2020 | 11:51

На днях в Уфе неизвестный мужчина похитил банкомат с находящейся в нем наличностью в размере более 2,6 млн рублей. О подробностях инцидента рассказали в издании КП-Уфа.







О дерзком ограблении в правоохранительные органы обратился представитель банка, которому принадлежал аппарат. Сотрудник службы безопасности сообщил, что примерно в 15.30 камеры наблюдения зафиксировали, как злоумышленник, в одном из магазинов продуктов питания, погрузил банкомат в манипулятор и уехал в неизвестном направлении.

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Фото: pixabay

Следователи на месте преступления изъяли кусок кирпича, следы пальцев рук, куски дверного замка и видеозапись.