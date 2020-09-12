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Житель Аургазинского района украл в Уфе банкомат и купил Mercedes S350

Житель Аургазинского района украл в Уфе банкомат и купил Mercedes S350

Аургазинский район | 12 сен 2020 | 13:43

В Уфе поймали мужчину, который 14 июля выкрал банкомат из супермаркета на улице Ахметова в микрорайоне Затон. Им оказался 27-летний житель Аургазинского района.



Сотрудникам уголовного розыска МВД Башкирии и спецназовцам пришлось силой вытаскивать воришку из его Mercedes S350, который он приобрел после кражи. Также известно, что он успел потратить деньги на поездку на море. Как рассказали в полиции региона сегодня, 12 сентября, мужчина утверждает, что покупку дорогой иномарки он планировал еще до этого случая. Напомним, что в банкомате находилось 2 миллиона 600 тысяч рублей. Во время кражи он обмотал терминал пленкой и выкатил его из магазина под видом технического работника.

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— Сейчас молодой человек дал признательные показания. По словам подозреваемого, деньги на новую машину он собрал еще до совершения кражи. Так ли это предстоит проверить следователям, а пока что дорогостоящая иномарка изъята. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается, — рассказали в МВД Башкирии.
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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео

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