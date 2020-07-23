Авария в Белорецком районе Башкирии: на трассе столкнулись два КамАЗа
Белорецкий район | 23 июл 2020 | 13:00
Жуткая авария двух грузовиков произошла 22 июля недалеко от города Белорецка.
Инцидент произошел вблизи придорожного кафе. Тягач с полуприцепом, выехав из второстепенной дороги на трассу, врезался в бортовой грузовик марки КамАЗ.
От сильного удара тягачу снесло кабину и она оказалась на проезжей части. Досталось и другому грузовому автомобилю, из кузова которого разлетелся перевозимый товар — рулоны с обоями.
Очевидцы рассказали о госпитализации водителя. Ему диагностировали черепно-мозговую травму. Инспекторам ГИБДД предстоит разобраться в деталях происшествия.
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Фото: vk.com
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