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Авария в Белорецком районе Башкирии: на трассе столкнулись два КамАЗа

Авария в Белорецком районе Башкирии: на трассе столкнулись два КамАЗа

Белорецкий район | 23 июл 2020 | 13:00

Жуткая авария двух грузовиков произошла 22 июля недалеко от города Белорецка.

Инцидент произошел вблизи придорожного кафе. Тягач с полуприцепом, выехав из второстепенной дороги на трассу, врезался в бортовой грузовик марки КамАЗ.



От сильного удара тягачу снесло кабину и она оказалась на проезжей части.  Досталось и другому грузовому автомобилю, из кузова которого разлетелся перевозимый товар — рулоны с обоями.


Очевидцы рассказали о госпитализации водителя. Ему диагностировали черепно-мозговую травму. Инспекторам ГИБДД предстоит разобраться в деталях происшествия.

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Фото: vk.com

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