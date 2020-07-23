Авария в Белорецком районе Башкирии: на трассе столкнулись два КамАЗа

Белорецкий район | 23 июл 2020 | 13:00

Жуткая авария двух грузовиков произошла 22 июля недалеко от города Белорецка.



Инцидент произошел вблизи придорожного кафе. Тягач с полуприцепом, выехав из второстепенной дороги на трассу, врезался в бортовой грузовик марки КамАЗ.







От сильного удара тягачу снесло кабину и она оказалась на проезжей части. Досталось и другому грузовому автомобилю, из кузова которого разлетелся перевозимый товар — рулоны с обоями.





Очевидцы рассказали о госпитализации водителя. Ему диагностировали черепно-мозговую травму. Инспекторам ГИБДД предстоит разобраться в деталях происшествия.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vk.com