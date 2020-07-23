В Белорецком района Башкирии по пути на пожар умер волонтер

Белорецкий район | 23 июл 2020 | 10:47

В Белорецком районе полностью ликвидированы лесные пожары. Об этом на своей личной странице в соцсетях сообщил Андрей Иванюта, руководитель местной администрации.







Потушить огонь помогли волонтеры и неравнодушные граждане, которые явились на помощь из Сибая, Уфы и соседнего Магнитогорска. Но не обошлось и без несчастного случая – не дойдя до хребта Крака у мужчины из Серменево остановилось сердце.



Иванюта пожелал семье сил в связи с утратой близкого человека написав, что нелегко переживать такую ситуацию. Организацию похорон взяла на себя администрация.

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