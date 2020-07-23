В Белорецком района Башкирии по пути на пожар умер волонтер
Белорецкий район | 23 июл 2020 | 10:47
В Белорецком районе полностью ликвидированы лесные пожары. Об этом на своей личной странице в соцсетях сообщил Андрей Иванюта, руководитель местной администрации.
Потушить огонь помогли волонтеры и неравнодушные граждане, которые явились на помощь из Сибая, Уфы и соседнего Магнитогорска. Но не обошлось и без несчастного случая – не дойдя до хребта Крака у мужчины из Серменево остановилось сердце.
Иванюта пожелал семье сил в связи с утратой близкого человека написав, что нелегко переживать такую ситуацию. Организацию похорон взяла на себя администрация.
Читайте также
Общество
Глава Белорецкого района попросил помощи у жителей Башкирии в тушении лесного пожара
Политика
Андрей Иванюта пообещал решить проблему ветхой сухопутной переправы в Белорецком районе
Общество
В Башкирии из-за коронавируса ограничили въезд в Белорецкий район
Здравоохранение
В Белорецком районе скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом
Политика
Белорецкий район может возглавить Андрей Иванюта
Общество
Белорецку присвоили звание «Город трудовой доблести и славы»
Политика
Андрей Иванюта назначен исполняющим обязанности главы администрации Белорецкого района
Здравоохранение
В Башкирии у снятого с поезда вахтовика коронавирус не подтвердился