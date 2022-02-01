Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Глава Белорецкого района Башкирии попросил жителей стать волонтерами и помочь врачам

Глава Белорецкого района Башкирии попросил жителей стать волонтерами и помочь врачам

20:04, 01 фев 2022

В Белорецком районе местная детская поликлиника не справляется с наплывом заболевших. Глава района Андрей Иванюта сообщил, что медикам необходима волонтерская помощь.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта в своих социальных сетях рассказал о высокой заболеваемости среди детей. Он отметил, что за только за сутки в районе было выявлено 117 случаев заражения коронавирусом.

Известно, что 1892 школьника болеют гриппом и ОРВИ, по этой причине 25 классов были закрыты на карантин. Еще 83 класса закрылись из-за коронавируса. Как сообщает глава района, ситуация остается напряженной и в детских садах.

Также Иванюта подчеркнул, что местная детская поликлиника не в состоянии справиться с помощью самостоятельно и поэтому необходима волонтерская помощь. На добровольных началась людей просят доставлять анализы в лабораторию, лекарства больным и осуществлять развоз врачей на вызовы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Теги: Белорецкий район здравоохранение Коронавирус в Башкирии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: