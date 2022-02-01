Глава Белорецкого района Башкирии попросил жителей стать волонтерами и помочь врачам

20:04, 01 фев 2022

В Белорецком районе местная детская поликлиника не справляется с наплывом заболевших. Глава района Андрей Иванюта сообщил, что медикам необходима волонтерская помощь.







Глава Белорецкого района Андрей Иванюта в своих социальных сетях рассказал о высокой заболеваемости среди детей. Он отметил, что за только за сутки в районе было выявлено 117 случаев заражения коронавирусом.



Известно, что 1892 школьника болеют гриппом и ОРВИ, по этой причине 25 классов были закрыты на карантин. Еще 83 класса закрылись из-за коронавируса. Как сообщает глава района, ситуация остается напряженной и в детских садах.

Также Иванюта подчеркнул, что местная детская поликлиника не в состоянии справиться с помощью самостоятельно и поэтому необходима волонтерская помощь. На добровольных началась людей просят доставлять анализы в лабораторию, лекарства больным и осуществлять развоз врачей на вызовы.





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