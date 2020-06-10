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В Белорецком районе скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом

В Белорецком районе скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 10 июн 2020 | 18:39

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта сообщил трагическую новость. В городе скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом. Всего за время пандемии в республике зарегистрировано 18 смертей от COVID-19.



Мужчине было 69 лет, а коронавирусом он болел с конца мая. Состояние пациента долго было тяжелым – он лежал под аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Вчера мужчине резко стало плохо, спасти пациента не удалось.

Тело погибшего отправлено в Уфу на судебно-медицинскую экспертизу. Если по результатам проверки будет подтверждено, что пациент скончался от коронавируса, его смерть внесут в официальную статистику. Семья погибшего также сдавала анализы на коронавирус – результаты оказались отрицательные.

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Андрей Иванюта, глава Белорецкого района:
Если экспертиза покажет, что пациент скончался от COVID-19, то родственники даже не смогут с ним по-человечески попрощаться – гроб будет закрыт. Проверили его членов семьи – по анализам ковида нет ни у кого.
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Источник: bash.news

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