В Уфе в аварии с самосвалом пострадали несовершеннолетние дети
Уфа | 29 июл 2020 | 13:37
В городе Уфе, накануне днем, 28 июля, случилась авария с участием несовершеннолетних детей. Легковая автомашина столкнулась с грузовиком. Травмы также получила женщина.
О происшествии рассказали в пресс-службе республиканского ГИБДД. 79-летний мужчина управляя автомобилем ZAZ врезался во встречный самосвал Howo. Неожиданное столкновение привело к травмам пассажиров легковушки.
Пожилую женщину доставили в больницу с травмой головы. Скорая помощь понадобилась и двум несовершеннолетним пассажирам 11 и 16 лет.
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Фото: ГИБДД РБ
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