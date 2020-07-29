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В Уфе в аварии с самосвалом пострадали несовершеннолетние дети

В Уфе в аварии с самосвалом пострадали несовершеннолетние дети

Уфа | 29 июл 2020 | 13:37

В городе Уфе, накануне днем, 28 июля, случилась авария с участием несовершеннолетних детей. Легковая автомашина столкнулась с грузовиком. Травмы также получила женщина.



О происшествии рассказали в пресс-службе республиканского ГИБДД. 79-летний мужчина управляя автомобилем ZAZ врезался во встречный самосвал Howo. Неожиданное столкновение привело к травмам пассажиров легковушки.

Пожилую женщину доставили в больницу с травмой головы. Скорая помощь понадобилась и двум несовершеннолетним пассажирам 11 и 16 лет.

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Ранее мы сообщали об еще одной аварии в Уфе, где при столкновении двух грузовиков одного из водителей зажало в кабине.

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Фото: ГИБДД РБ

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