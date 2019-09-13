В Уфе в массовой аварии с участием двух автобусов пострадали три человека
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В Уфе на проспекте Октября накануне днем, 12 сентября, столкнулись три автомобиля. Среди участников аварии – два пассажирских автобуса. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, пострадали три человека, сообщает сайт Newsbash.ru.
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