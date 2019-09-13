В Уфе в массовой аварии с участием двух автобусов пострадали три человека

В Уфе на проспекте Октября накануне днем, 12 сентября, столкнулись три автомобиля. Среди участников аварии – два пассажирских автобуса. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, пострадали три человека, сообщает сайт Newsbash.ru.



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«НефАЗ», следовавший по маршруту №57, столкнулся с движущимся впереди автобусом «Ситроен», который, в свою очередь, врезался в ВАЗ-2114. В результате ДТП пострадали три пассажира «НефАЗа»: 61-летняя женщина и 16-летняя девушка с различными травмами обратились в больницу и после оказания медицинской помощи были отпущены, а 44-летняя женщина с травмой головы госпитализирована.