В Кушнаренковском районе неизвестные расстреляли мужчину во дворе собственного дома

На днях в селе Кушнаренково произошло дерзкое нападение на местного жителя.
Поздно ночью к одному из домов подъехали неизвестные люди на машине и четырежды выстрелили из травматического пистолета. Одна из шальных пуль попала в 33-летнего хозяина. К счастью, мужчина отделался лишь рваной раной левого плеча, сообщает издание КП-Уфа.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, мужчина стоял в сенях собственного дома, когда кто-то стал стрелять. В темноте он не разглядел ни марки автомобиля, ни номера.