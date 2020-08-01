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В Кушнаренковском районе неизвестные расстреляли мужчину во дворе собственного дома

В Кушнаренковском районе неизвестные расстреляли мужчину во дворе собственного дома

Кушнаренковский район | 01 авг 2020 | 16:07

На днях в селе Кушнаренково произошло дерзкое нападение на местного жителя.

Поздно ночью к одному из домов подъехали неизвестные люди на машине и четырежды выстрелили из травматического пистолета. Одна из шальных пуль попала в 33-летнего хозяина. К счастью, мужчина отделался лишь рваной раной левого плеча, сообщает издание КП-Уфа.



Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, мужчина стоял в сенях собственного дома, когда кто-то стал стрелять. В темноте он не разглядел ни марки автомобиля, ни номера.

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По словам собеседника, после четвертого выстрела нападавшие сели в машину и скрылись. Сейчас их разыскивает полиция.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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