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В Кушнаренковском районе водитель грузовика выстрелил в молодого человека

Добавлено: 28.01.19
Просмотров: 87
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе водитель грузовика выстрелил в молодого человека

В Кушнаренковском районе возник конфликт между водителем грузовика и безработным 20-летним парнем. Юношу доставили в больницу с огнестрельным ранением левого плеча.

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Конфликт произошел на автодороге между деревней Старабаскаково и селом Кушнаренково. Водитель грузовой машины выстрелил в парня из травматического пистолета, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Он уточнил, что на месте происшествия обнаружена пуля калибра 9 мм. Ведется расследование, добавил источник.

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