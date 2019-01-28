В Кушнаренковском районе водитель грузовика выстрелил в молодого человека
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В Кушнаренковском районе возник конфликт между водителем грузовика и безработным 20-летним парнем. Юношу доставили в больницу с огнестрельным ранением левого плеча.
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Он уточнил, что на месте происшествия обнаружена пуля калибра 9 мм. Ведется расследование, добавил источник.
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