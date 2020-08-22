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ДТП в Альшеевском районе: трагически погиб 16-летний парень

ДТП в Альшеевском районе: трагически погиб 16-летний парень

Альшеевский район | 22 авг 2020 | 12:30

Сегодня, 22 августа, в Альшеевском районе в деревне Таштюбе погиб 16-летний парень. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным управления, авария произошла в пятом часу утра. Тогда 25-летний водитель за рулем иномарки «Рено Меган» сбил юного пешехода.



К сожалению, удар для подростка оказался фатальным – парень погиб на месте от полученных травм. Известно, что водитель на момент аварии был нетрезв. Сотрудники ГИБДД инициировали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее сообщалось, что в Мелеузовском районе случилась авария, которая унесла жизнь 62-летней женщины.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД

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