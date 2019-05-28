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ДТП в Благовещенске: под колесами "Газели" погиб пешеход

Добавлено: 28.05.19
Просмотров: 71
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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ДТП в Благовещенске: под колесами "Газели" погиб пешеход

Накануне вечером в результате наезда погиб 27-летний парень, сообщили в республиканской дорожной полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.

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ДТП произошло в Благовещенске на улице Социалистическая. По данным ГИБДД, неизвестный водитель за рулем грузового автомобиля «Газель» сбил пешехода, когда тот шел по краю дороги.

Парень скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре его нашли и задержали.
«Им оказался 52-летний мужчина. Известно, что он не имел водительского удостоверения, к тому же на момент ДТП управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Начато расследование», – прокомментировали сотрудники ГИБДД.

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