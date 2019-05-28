ДТП в Благовещенске: под колесами "Газели" погиб пешеход
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Накануне вечером в результате наезда погиб 27-летний парень, сообщили в республиканской дорожной полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.
Парень скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре его нашли и задержали.
«Им оказался 52-летний мужчина. Известно, что он не имел водительского удостоверения, к тому же на момент ДТП управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Начато расследование», – прокомментировали сотрудники ГИБДД.
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