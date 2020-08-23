В Давлеканово локализовали крупный пожар на кирпичном заводе
Давлекановский район | 23 авг 2020 | 12:01
Вчера, 22 августа, 16:30 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Росси по РБ сообщили о пожаре на кирпичном заводе в Давлеканово. Силы и средства направили на тушение по повышенному рангу пожара. Огнем была охвачена кровля одноэтажного кирпичного здания размером 100 х 60. Пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, на тушение подали 10 стволов РСК-50, 5 стволов РС-70. развернуты 3 магистральные линии, создано 3 боевых участка, задействованы 2 звена газодымозащитной службы. Для обеспечения бесперебойной подачи огнетушащих веществ задействовали пожарный поезд с объёмом огнетушащих веществ — 120 кубических метров. Также к месту пожара прибыла аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части в количестве 3 единиц техники и 21 человека личного состава. На месте пожара прибыл начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекалось 93 человека и 28 единиц техники.
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- Причины пожара предстоит установить экспертам испытательной пожарной лаборатории и дознавателям МЧС России. В настоящий момент идет разбор и проливка конструкций, — добавили в ведомстве.
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