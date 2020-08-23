ДТП в Дюртюлинском районе: водитель Daewoo Nexia наехал на 41-летнюю женщину

Дюртюлинский район | 23 авг 2020 | 11:57

В четвёртом часу утра в Дюртюлинском районе на улице Матросова г. Дюртюли 21-летний местный житель за рулём Daewoo Nexia допустил наезд на 41-летнюю женщину.



В результате ДТП женщина была госпитализирована с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.



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По словам водителя, она лежала на проезжей части в тёмной одежде без светоотражающих элементов.Начато расследование. Всего за минувшие сутки в Башкортостане произошло 14 ДТП, в которых два человека погибли и 16 получили травмы.