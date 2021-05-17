Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Авария в Башкирии: водитель "Daewoo Nexia" въехал в стоящий грузовик "Daf"

Авария в Башкирии: водитель "Daewoo Nexia" въехал в стоящий грузовик "Daf"

Авария в Башкирии: водитель "Daewoo Nexia" въехал в стоящий грузовик "Daf"

17 май 2021 | 09:16

В половину десятого вечера в Дюртюлинском районе на 1228 км автодороги М7 "Волга" 66-летний местный житель за рулём "Daewoo Nexia" совершил наезд на стоящий грузовик "Daf", который остановился по причине поломки коробки передач.

В результате ДТП водитель "Daewoo" с травмами доставлен в больницу, его 62-летняя супруга скончалась на месте происшествия. Начато разбирательство. 

Читайте также:

Авария в Башкирии: 18-летний водитель "Лады Ларгус" опрокинулся в кювет
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше двух с половиной тысяч нарушений ПДД, задержаны 65 нетрезвых водителей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Теги: Дюртюлинский район
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: