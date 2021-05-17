Авария в Башкирии: водитель "Daewoo Nexia" въехал в стоящий грузовик "Daf"

17 май 2021 | 09:16

В половину десятого вечера в Дюртюлинском районе на 1228 км автодороги М7 "Волга" 66-летний местный житель за рулём "Daewoo Nexia" совершил наезд на стоящий грузовик "Daf", который остановился по причине поломки коробки передач.



В результате ДТП водитель "Daewoo" с травмами доставлен в больницу, его 62-летняя супруга скончалась на месте происшествия. Начато разбирательство.



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Источник: @dgilmutdinov

Фото: блог начальника ГИБДД РБ

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше двух с половиной тысяч нарушений ПДД, задержаны 65 нетрезвых водителей.