Авария в Башкирии: водитель "Daewoo Nexia" въехал в стоящий грузовик "Daf"
17 май 2021 | 09:16
В половину десятого вечера в Дюртюлинском районе на 1228 км автодороги М7 "Волга" 66-летний местный житель за рулём "Daewoo Nexia" совершил наезд на стоящий грузовик "Daf", который остановился по причине поломки коробки передач.
В результате ДТП водитель "Daewoo" с травмами доставлен в больницу, его 62-летняя супруга скончалась на месте происшествия. Начато разбирательство.
Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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