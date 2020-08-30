В Ишимбайском районе подросток поссорившись с ровесником ударил его ножом в живот
Ишимбайский район | 30 авг 2020 | 14:27
В одной из деревень Ишимбайского района 16-летнего подростка ударили ножом в живот. Инцидент произошел в пятницу, 28 августа, в заброшенном здании. Об этом сообщает издание КП-Уфа.
Юношу доставили в больницу поздней ночью. Медики диагностировали ему «проникающее ножевое ранение передней брюшной стенки». На место происшествия выехали оперативники.
Нападавший был задержан по горячим следам. Им оказался 15-летний приятель потерпевшего. Свою вину он признал.
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Источник:
bash.news
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