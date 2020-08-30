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В Ишимбайском районе подросток поссорившись с ровесником ударил его ножом в живот

В Ишимбайском районе подросток поссорившись с ровесником ударил его ножом в живот

Ишимбайский район | 30 авг 2020 | 14:27

В одной из деревень Ишимбайского района 16-летнего подростка ударили ножом в живот. Инцидент произошел в пятницу, 28 августа, в заброшенном здании. Об этом сообщает издание КП-Уфа.



Юношу доставили в больницу поздней ночью. Медики диагностировали ему «проникающее ножевое ранение передней брюшной стенки». На место происшествия выехали оперативники.

Нападавший был задержан по горячим следам. Им оказался 15-летний приятель потерпевшего. Свою вину он признал.

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Оказалось, что между парнями вспыхнула ссора, в ходе которой юноша схватил нож и ударил им товарища в живот. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Источник: bash.news

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