В Стерлитамаке обнаружили труп молодого мужчины

В Стерлитамаке сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, останки которого обнаружены в конце августа текущего года около садового товарищества «Василек». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Предположительно, погибший – мужчина 25–30 лет. На месте гибели гражданина были обнаружены классические брюки черного цвета с черным ремнем, козырек от кепки серого цвета.
Если вы узнали эти вещи, либо обладаете какой-либо информацией о происшествии, просьба сообщить по телефону: 8-999-74-174-96 или 02 (102 – с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции. Читать дальше...