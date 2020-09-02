Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке обнаружили труп молодого мужчины

В Стерлитамаке обнаружили труп молодого мужчины

В Стерлитамаке обнаружили труп молодого мужчины

Стерлитамакский район | 02 сен 2020 | 17:14

В Стерлитамаке сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, останки которого обнаружены в конце августа текущего года около садового товарищества «Василек». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.



Предположительно, погибший – мужчина 25–30 лет. На месте гибели гражданина были обнаружены классические брюки черного цвета с черным ремнем, козырек от кепки серого цвета.

Мэр Стерлитамака рассказал о студентах-вандалах

Читайте также:

Мэр Стерлитамака рассказал о студентах-вандалах
Если вы узнали эти вещи, либо обладаете какой-либо информацией о происшествии, просьба сообщить по телефону: 8-999-74-174-96 или 02 (102 – с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: