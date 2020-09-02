В Стерлитамаке обнаружили труп молодого мужчины

Стерлитамакский район | 02 сен 2020 | 17:14

В Стерлитамаке сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, останки которого обнаружены в конце августа текущего года около садового товарищества «Василек». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.







Предположительно, погибший – мужчина 25–30 лет. На месте гибели гражданина были обнаружены классические брюки черного цвета с черным ремнем, козырек от кепки серого цвета.

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Фото: МВД по РБ

Если вы узнали эти вещи, либо обладаете какой-либо информацией о происшествии, просьба сообщить по телефону: 8-999-74-174-96 или 02 (102 – с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции.