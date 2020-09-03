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В Мечетлинском районе водолазы нашли машину на дне реки Ай

В Мечетлинском районе водолазы нашли машину на дне реки Ай

Мечетлинский район | 03 сен 2020 | 12:58

ЧП произошло еще 20 августа в деревне д. Новомещерово Мечетлинского района. Местный житель приехал с работы домой, поставил свой автомобиль на склоне у реки, спустя некоторое время вышел, а его нет. Кто-то из соседей сказал,что видел как авто проплыло по реке вниз. Тогда он бросился искать машину, но как ни старался, сколько не плавал вдоль берега на лодке, автомобиль так и не нашел. Тогда и решил позвонить спасателям в МЧС.



За дело взялись водолазы Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС, но в мутной воде найти технику не так то просто, им пришлось нырять и метр за метром исследовать дно несколько раз. В итоге, спустя несколько дней машину все-же нашли в 350 метрах от места стоянки на глубине четыре метра на сильном течении.

При помощи трактора автомобиль вытащили, к счастью, никто не пострадал.

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Напомним, случаи падения машин в воду на стоянках не редки и некоторые оканчиваются трагедией. В 2017 году в Хайбуллинском районе республики семья с маленьким ребенком поехала на рыбалку и отдохнуть на местный пруд, на ручник машину никто не поставил. В итоге, когда ночью все спали в автомобиле, кто-то случайно переключил КПП на нейтраль и машина скатилась в водоем. Все они тогда погибли.

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Источник: proural.info
Фото: госкомитета РБ по ЧС

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